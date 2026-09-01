Harga BBM Non-subsidi Naik Hari Ini, Dexlite Lompat Rp 4.000
jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga untuk sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Kebijakan ini berlaku khusus untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mulai hari ini Selasa, 1 September 2026.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan penyesuaian harga ini mempertimbangkan indikator harga minyak mentah dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga faktor pajak.
Dia menyatakan penyesuaian harga ini telah mengacu pada formula harga yang telah ditetapkan pemerintah.
"Produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga," ujar Kitty dalam keterangan tertulis.
Kitty menegaskan perubahan harga hanya berlaku untuk bbm non-subsidi, sementara item subsidi masih sama.
Keputusan tidak menaikkan BBM non-subsidi tersebut mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat serta kondisi sosial saat ini.
"Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," imbuhnya.
PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
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