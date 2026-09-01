Harga BBM Non-subsidi Naik Hari Ini, Dexlite Lompat Rp 4.000

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga untuk sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Kebijakan ini berlaku khusus untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite mulai hari ini Selasa, 1 September 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menjelaskan penyesuaian harga ini mempertimbangkan indikator harga minyak mentah dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga faktor pajak.

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Dia menyatakan penyesuaian harga ini telah mengacu pada formula harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga," ujar Kitty dalam keterangan tertulis.

Kitty menegaskan perubahan harga hanya berlaku untuk bbm non-subsidi, sementara item subsidi masih sama.

Keputusan tidak menaikkan BBM non-subsidi tersebut mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat serta kondisi sosial saat ini.

"Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," imbuhnya.