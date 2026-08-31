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Harga BBM Terpantau Stabil Sepanjang Agustus 2026

Harga BBM Terpantau Stabil Sepanjang Agustus 2026
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Ilustrasi warga membeli BBM bersubsidi di SPBU. Foto: Cuci/JPNNc.om

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan bp terpantau stabil sejak awal Agustus 2026.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter;
Solar subsidi Rp6.800 per liter;
Pertamax Rp15.950 per liter;
Pertamax Turbo Rp18.300 per liter;
Pertamax Green Rp16.600 per liter;
Dexlite Rp19.700 per liter; dan
Pertamina Dex Rp21.150 per liter.

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Kemudian harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell adalah sebagai berikut:

V-Power Diesel Rp21.910 per liter.

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Harga BBM di SPBU bp juga selaras dengan SPBU lainnya, yakni tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

Harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai SPBU terpantau stabil sepanjang Agustus 2026.

Sumber Antara
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