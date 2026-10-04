Harga Beras Naik, Bapanas Tambah SPHP & Bantuan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menambah penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras guna menjaga inflasi beras.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menambah alokasi program SPHP beras sebanyak 74,18 ribu ton atau ekuivalen dengan 14,83 juta kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram.

Penambahan SPHP beras itu menyusul penugasan sebelumnya, yakni penyaluran SPHP beras sejumlah 828 ribu ton yang telah tuntas 100 persen pada 23 September 2026.

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Kebutuhan anggaran untuk tambahan penugasan SPHP beras 74,18 ribu ton itu sebesar Rp409 miliar dan Bulog diberi tenggat waktu salur sampai 20 November 2026.

"Sekarang stok beras banyak. Indonesia tidak impor beras medium lagi. Kami operasi besar, SPHP beras digelontorkan. Kemudian, ada bantuan pangan untuk 33,24 juta orang," ujar Amran.

Lebih lanjut, tingkat inflasi khusus beras secara tahunan per September berada di level 3,73 persen. Jika dibandingkan terhadap bulan sebelumnya memang terjadi peningkatan.

Namun, terhadap September 2025 yang 4,06 persen, inflasi beras pada September 2026 masih lebih stabil. Bahkan, inflasi beras pada September 2024 sempat mencatat level 5,91 persen.

Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog masih berada di angka 4,48 juta ton per 30 September 2026. Sementara, total salur CBP sepanjang tahun 2026 sampai akhir September telah mencapai total 2,73 juta ton.