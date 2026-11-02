Harga Beras Naik di Tiap Tingkatan, BPS Beber Perinciannya
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi kenaikan harga beras di tiap tingkatan pada Oktober 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan di tingkat eceran harga beras mencapai Rp15.765 per kilogram, di tingkat grosir sebesar Rp14.994 per kilogram, dan penggilingan Rp14.365 per kilogram.
Sebagai catatan, penghitungan rata-rata harga beras eceran menggunakan cakupan 150 kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sejak Januari 2024.
“Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan seluruh wilayah di Indonesia,” kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS di Jakarta, Senin.
BPS mencatat secara terperinci rerata harga beras di tingkat penggilingan meningkat 0,26 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 6,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kenaikan tersebut terjadi pada beras kualitas premium maupun medium. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,01 persen secara bulanan dan 11,32 persen secara tahunan.
Menurut Ateng, harga beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen secara bulanan dan 5,57 persen secara tahunan.
"Rata-rata harga beras di penggilingan pada Oktober 2026 secara total naik 0,26 persen secara month-to-month dan naik sebesar 6,89 persen secara year-on-year,” ujar Ateng.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi kenaikan harga beras di tiap tingkatan pada Oktober 2026.
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