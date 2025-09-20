Harga Bitcoin Tembus USD117.000, Investor Diharapkan Semakin Bijak Ambil Kebijakan
jpnn.com, JAKARTA - Harga Bitcoin kembali menunjukkan ketahanannya dengan menembus level US$117.000, setelah Federal Reserve Amerika Serikat memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.
Pergerakan positif ini diperkuat oleh arus dana institusional lewat ETF, yang terus memberikan dukungan positif pada Bitcoin.
Vice President INDODAX, Antony Kusuma menegaskan lonjakan ini memperlihatkan pergeseran kekuatan pasar.
"Investasi kripto, terutama Bitcoin, saat ini tidak hanya bergantung pada sentimen ritel, tetapi sudah masuk ke dalam kerangka investasi institusi global. Arus masuk ETF menjadi bukti nyata bahwa aset digital semakin diterima sebagai instrumen keuangan utama,” ujarnya.
Menurut Antony Kusuma, investor ritel masih menunjukkan sikap hati-hati. Data on-chain mengindikasikan penurunan pada New Address Momentum, yang berarti lebih sedikit alamat baru masuk ke pasar.
“Kehati-hatian ritel ini wajar, karena volatilitas Bitcoin memang tinggi. Namun, di sisi lain, aksi dari institusi justru menjadi fondasi utama reli kali ini,” jelasnya.
“Level psikologis US$120.000 akan menjadi tonggak penting. Jika berhasil dilewati, bukan hanya kepercayaan investor yang semakin tinggi, tetapi juga potensi masuknya likuiditas baru dari institusi akan semakin besar," imbuhnya.
Meski demikian, INDODAX menilai arah jangka panjang Bitcoin tetap positif, khususnya di tengah perubahan kebijakan moneter global.
Jika berhasil, pasar menilai potensi Bitcoin untuk menembus US$120.000 semakin terbuka lebar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komunitas Kripto Berkolaborasi Percepat Pemulihan Korban Banjir di Bali
- Luncurkan 8 Token xStocks, PINTU Permudah Akses Tokenisasi Saham untuk Pengguna Crypto
- INDODAX Raih Penghargaan di Ajang CFX Crypto Conference 2025
- PINTU Raih Penghargaan di Ajang Anugrah Ksatria CFX 2025
- September Effect Dinilai Tak Goyahkan Pasar Kripto Maupun Saham
- Token EDENA Resmi Terdaftar di Indodax