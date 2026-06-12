Harga BYD M6 DM Resmi Diumumkan, Paling Murah Rp 298 Juta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - BYD Indonesia resmi mengumumkan harga BYD M6 DM (Dual Mode) di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (12/6).

Mobil keluarga berteknologi plug in hybrid electrik vehicle (PHEV) pertama itu dibanderol mulai dari Rp 298 jutaan on the road Jakarta dan ditawarkan dalam lima varian.

Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengatakan peluncuran ini menjadi babak baru dalam perjalanan M6 sekaligus tonggak penting bagi BYD di Indonesia.

Menurut dia, BYD M6 telah membuktikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan elektrifikasi Indonesia.

"Oleh karena itu kami memperkenalkan kepada Anda, BYD M6 DM. Sebuah ikon baru bagi keluarga Indonesia," ungkapnya.

BYD M6 DM membawa teknologi yang menggabungkan sistem kendaraan listrik dan hybrid dalam satu paket.

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Teknologi itu diklaim sudah digunakan lebih dari 7,5 juta kendaraan di berbagai negara.

Sistem tersebut memungkinkan mobil berjalan menggunakan tenaga listrik untuk penggunaan dalam kota, sementara mesin konvensional akan bekerja saat dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh.