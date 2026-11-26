jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga sejumlah komoditas tinggi.

Harga cabai rawit merah mencapai Rp89.600 per kilogram, harga cabai merah besar mencapai Rp63.050 per kilogram, cabai merah keriting Rp79.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp71.450 per kilogram.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Kamis 06.26 WIB, harga bawang merah di harga Rp39.150 per kilogram, bawang putih Rp38.100 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.950 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp14.800 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.700 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.550 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.050 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp17.500 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat Kemudian, daging ayam ras segar Rp38.300 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp151.100 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp143.650 per kilogram.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.700 per kilogram, gula pasir lokal Rp19.600 per kilogram.