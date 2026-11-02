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Harga Cabai Jadi Biang Kerok Inflasi Oktober 2026

Harga Cabai Jadi Biang Kerok Inflasi Oktober 2026
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Harga cabai rawit menyebabkan inflasi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, dan tomat, menjadi pendorong utama inflasi pada Oktober 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan sejumlah komoditas pangan kenaikan inflasinya mencapai 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar, sebesar 0,51 persen dan andil terhadap inflasi umum 0,15 persen.

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“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini terutama cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen. Berikutnya cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen, serta tomat dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen,” kata Ateng di Jakarta, Senin (2/11).

Selain ketiga komoditas tersebut, sawi hijau, labu siam, dan sawi putih turut memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

Ateng menuturkan di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tarif angkutan udara juga menjadi salah satu komoditas pendorong inflasi dengan andil sebesar 0,01 persen.

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Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,06 persen, dengan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

"Penurunan harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama deflasi pada kelompok tersebut," kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, dan tomat, menjadi pendorong utama inflasi pad

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