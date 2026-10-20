Harga Cabai Rawit Awet Pedasnya, Masih di Angka Rp102.250 Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp102.250 per kilogram pada Selasa (20/10).

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa, pukul 10.00 WIB, harga cabai merah besar mencapai Rp67.400 per kilogram, cabai merah keriting Rp85.150 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp73.250 per kilogram.

Selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat juga harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya seperti bawang merah yang ada di harga Rp37.350 per kilogram dan bawang putih Rp38.800 per kilogram.

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Kemudian, harga telur ayam ras Rp28.400 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.250 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp14.650 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.450 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.350 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.500 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp17.150 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp41.450 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp150.200 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp143.400 per kilogram.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.900 per kilogram, gula pasir lokal Rp19.450 per kilogram.