Harga Cabai Rawit Merah Besar Naik Lagi Hari Ini, Melonjak Rp64.100 per Kg

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) melaporkan pergerakan harga komoditas pangan strategis di pasar tradisional seluruh Indonesia.

Data terbaru menunjukkan adanya lonjakan harga cabai merah besar lagi, sementara sebagian besar komoditas lainnya mengalami penurunan pada Selasa (11/11).

Cabai merah besar melonjak 23,98% atau naik Rp12.400 menjadi Rp64.100 per kilogram, dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 14,42% atau Rp7.600 menjadi Rp60.300 per kilogram.

Selain cabai merah, bawang merah ukuran sedang juga mengalami kenaikan harga. Komoditas ini naik 4,75% atau Rp2.000 menjadi Rp44.100 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek 1 juga terpantau naik tipis sebesar 0,89% atau Rp 200 menjadi Rp22.700 per kilogram.

Adapun sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan harga, salah satunya bawang putih ukuran sedang turun 4,6% atau Rp1.800 menjadi Rp37.350 per kilogram.

Di samping itu, komoditas beras, seluruh jenis mengalami penurunan.