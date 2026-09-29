Harga Cabai Rawit Merah Bukan Main, Makin Pedas!

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp 109.000 per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah besar mencapai Rp 38.950 per kilogram, cabai merah keriting Rp 75.900 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 74.400 per kilogram.

PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 09.10 WIB harga bawang merah mencapai Rp 41 ribu per kilogran, bawang putih Rp3 9.700 per kilogram.

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Di sisi lain harga telur ayam ras Rp 29.500 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.650 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 15.300 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas medium I Rp 16.550 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 16.700 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 17.550 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 17.150 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 41.750 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 151.600 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 143.400 per kilogram.