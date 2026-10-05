Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100.700 per Kilogram, Disusul Komoditas Lain

jpnn.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas terpantau mengalami kenaikan pada Senin (5/10).

Dipantau dari laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, cabai rawit merah tembus Rp100.700 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau ikut naik Rp1.550 per kilogram menjadi Rp70.450 per kilogram. Kemudian, cabai merah keriting di harga Rp74.700 per kilogram naik Rp3.300 per kilogram.

Harga cabai merah besar ikut meroket Rp4.500 per kilogram menjadi Rp63.150 per kilogram.

Selain itu, harga bawang merah ukuran sedang berada di Rp37.400 per kilogram dan bawag putih Rp39.050 per kilogram.

Harga beras medium menjadi Rp16.650 per kilogram dan beras super Rp17.950 per kilogram.

Kemudian, harga daging ayam ras Rp41.950 per kilogram dan daging sapi naik menjadi Rp152.700 per kilogram. Harga telur ayam ras Rp31.850 per kilogram.(era/jpnn)