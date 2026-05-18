Harga Cabai Rawit Tembus Rp 72.500 Per Kilogram, Meroket!

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat pada Senin pukul 10.30 WIB harga cabai rawit merah mencapai Rp 72.500 per kilogram.

Harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp 47.350 per kilogram, bawang putih Rp 37.900 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 14.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp 14.450 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium I Rp 15.950 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.850 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.350 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp16.800 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 54.950 per kilogram, cabai merah keriting Rp 52.300 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp 51.800 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 37.850 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 146.450 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 137.950 per kilogram.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 20.250 per kilogram, gula pasir lokal Rp 19.050 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp 30.300 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp 20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp 24.000 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp 23.050 per liter.(antara/jpnn)