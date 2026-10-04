Harga Daging Ayam Bergejolak, Bapanas Siapkan Strategi Distribusi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan daging ayam ras sepanjang September menyumbang andil terhadap inflasi nasional.

Hal itu dipengaruhi adanya peningkatan permintaan daging ayam ras didorong oleh kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah dan juga faktor harga pakan ternak.

Melihat kondisi itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan subsidi biaya angkut daging ayam ke daerah bergejolak harga guna menjaga kewajaran harga, memperkuat distribusi, sekaligus menjamin pasokan bagi masyarakat dan peternak.

"(Untuk) angkutan distribusi, kami bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Hermawan, salah satu kendala yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok strategis adalah adanya biaya angkut distribusi dari luar daerahnya.

"Bapanas memastikan mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Kami anggaran masih ada," kata Hermawan

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Mengenai perkembangan harga daging ayam sampai saat ini, dalam pemantauan harga Bapanas, per 2 Oktober 2026 rata-rata harga secara nasional berada di Rp40.961 per kilogram.

"Ini sebenarnya telah terjadi penurunan 0,62 persen terhadap seminggu sebelumnya yang (mencapai) Rp41.218 per kilogram dan menurun 0,82 persen terhadap sebulan sebelumnya yang Rp41.300 per kilogram," katanya menjelaskan.