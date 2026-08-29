Harga Daihatsu Rocky Bekas Mulai Rp 160 Jutaan, Compact SUV Tahun Muda yang Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Daihatsu Rocky mulai cukup menarik di pasar mobil bekas. Compact SUV yang hadir di Indonesia sejak 2021 ini kini sudah bisa ditemukan di kisaran Rp 160 jutaan, dengan pilihan tahun produksi dan varian yang cukup beragam.

Berdasarkan pantauan pada harga Daihatsu Rocky di OLX, unit tahun 2021 dan 2022 cukup banyak berada di rentang Rp160 juta sampai Rp180 jutaan. Ada pula unit dengan kilometer tinggi yang ditawarkan lebih murah, meski tentu kondisi kendaraan perlu diperiksa lebih dalam.

Posisi harga tersebut cukup menarik karena Rocky termasuk SUV yang usianya masih relatif muda dan menggunakan platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture.

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Rocky 2021 dan 2022 Banyak di Rp160 Jutaan

Untuk produksi 2021, sejumlah listing OLX menunjukkan harga sekitar Rp162 juta hingga Rp185 jutaan dengan jarak tempuh sekitar 35.000 sampai 50.000 kilometer. Ada unit Rp140 jutaan, tetapi kilometernya sudah mencapai sekitar 80.000 kilometer.

Produksi 2022 juga tidak terpaut terlalu jauh. Beberapa unit ditawarkan sekitar Rp160 juta sampai Rp180 jutaan. Salah satunya berada di Rp165 juta dengan odometer 20.000-25.000 kilometer, sementara unit lain dengan jarak tempuh 45.000-50.000 kilometer berada di sekitar Rp170 juta.

Sementara Rocky bekas tahun 2023 mulai ditemukan sekitar Rp168 juta, tetapi unit dengan kilometer rendah juga masih berada di Rp190 juta sampai mendekati Rp200 jutaan.

Angka tersebut merupakan harga penawaran penjual. Varian, kilometer, kondisi kendaraan dan lokasi tetap membuat harga setiap unit berbeda.



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