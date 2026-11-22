jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sejak pertama kali mencuri perhatian di lantai GIIAS 2026 lalu, rasa penasaran pencinta otomotif tanah air soal banderol harga iCAR V27 akhirnya terjawab.

Di panggung Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, SUV bergaya klasik-modern asal China ini resmi mengumumkan harga jualnya untuk pasar Indonesia.

Langkah itu sekaligus menuntaskan rasa penasaran publik yang sebelumnya sudah kepincut duluan.

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Antusiasme itu bukan sekadar isapan jempol—saat debut kemarin, V27 sukses menyumbang lebih dari 40 persen dari total surat pemesanan kendaraan (SPK) iCAR selama pameran berlangsung.

“Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi perkembangan merek kami,” ungkap Country Director iCAR Indonesia Yuri Yin saat acara di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (21/11).

Kini, calon pembeli sudah bisa menghitung bujet lewat tiga pilihan varian yang ditawarkan.

Varian pembuka, Explorer RWD, dilepas di angka Rp 629,9 juta, disusul Adventurer RWD seharga Rp 669,9 juta.

Sementara itu, bagi pemburu performa maksimal, varian tertinggi Ranger iWD dibanderol Rp 749,9 juta.