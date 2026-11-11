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Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini, Cek Daftar Terbarunya
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Harga emas Antam hari ini Rabu 11 November 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 11 Novembet 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia dipantau Rabu (11/11), pukul 08.54 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp30.000 dari semula Rp2.560.000 per gram, menjadi Rp2.530.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut mengalami penurunan ke angka Rp2.338.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam anjlok hari ini Rabu 11 November 2026. Cek daftar terbaru harga emas Antam hari ini.

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