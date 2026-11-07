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Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Anjlok Hari Ini, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Sabtu 7 November 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam anjlok hari ini Sabtu 7 November 2026. Laman

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu (7/11), pukul 09.04 WIB, harga emas Antam turun Rp20.000 dari semula Rp2.565.000 menjadi Rp2.545.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.350.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam anjlok hari ini Sabtu 7 November 2026. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini di laman Logam Mulia.

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