Harga Emas Antam Hari Ini 1 September Turun, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA — Harga emas Antam hari ini Selasa 1 September 2026 mengalami penurunan.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (1/9), pukul 08.56 WIB, harga emas Antam turun Rp 6.000 ke angka 2.664.000 dari semula Rp 2.670.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.517.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam hari Selasa 1 September 2026 turun lagi. Cek daftar harga emas Antam hari ini.
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