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Harga Emas Antam Hari Ini 10 Agustus Stabil, Cek Daftarnya di Sini

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Agustus Stabil, Cek Daftarnya di Sini
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Harga emas Antam hari ini Senin 10 Agustus 2026 stabil. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 10 Agustus 2026.

Harga emas Antam dipantau di laman Logam Mulia, Senin (10/8), pukul 09.01 WIB, tak bergerak atau tetap di angka Rp 2.690.000 per gram. 

Adapun harga beli kembali (buyback) juga tetap di angka Rp 2.511.000 per gram. Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. 

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. 

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.395.000.

Harga emas Antam hari ini Senin 10 Agustus 2026 stabil. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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