Harga Emas Antam Hari Ini 10 April 2026 Naik Tipis, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 10 April 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta, Jumat (10/4), pukul 09.12 WIB, harga emas Antam naik Rp 7 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.850.000, kini menjadi Rp 2.857.000 per gram.

Harga beli kembali atau buyback emas Antam turut naik menjadi Rp 2.619.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.