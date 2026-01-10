menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 10 Januari Melonjak

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Januari Melonjak

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Januari Melonjak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Malang, Jawa Timur, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 10 Januari 2026 melonjak. Dipantau dari  =laman Logam Mulia, Sabtu (10/1) harga emas Antam melonjak Rp 25.000 dari semula Rp 2.577.000 menjadi Rp 2.602.000 per gram

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.455.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

Baca Juga:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.351.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.602.000.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 10 Januari 2026 melonjak. Berikut daftar harga emas hari ini. 

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI