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Harga Emas Antam Hari Ini 10 Juli: Naik

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Juli: Naik
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Harga emas Antam hari ini Jumat 10 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 10 Juli 2026, mengalami kenaikan. Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta, Jumat (10/6), pukul 10.30 WIB, harga emas Antam naik menjadi Rp2.650.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga naik di angka Rp 2.405 per gram atau meroket Rp 22.000 dari sehari sebelumnya.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali. 

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Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.375.000.

Harga emas hari ini Jumat 10 Juli 2026 mengalami kenaikan. Jadi sebegini per gram, simak selengkapnya.

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