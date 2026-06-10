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Harga Emas Antam Hari Ini 10 Juni Turun Rp 20 Ribu, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 10 Juni Turun Rp 20 Ribu, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam anjlok hari ini Rabu 10 Juni 2026.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (10/6), pukul 09.06 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 20 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.713.000, dan kini menjadi Rp 2.733.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.547.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

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‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.406.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.713.000

Harga emas Antam anjlok hari ini Rabu 10 Juni 2026. Laman Logam Mulia, Rabu (10/6), pukul 09.06 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 20 ribu

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