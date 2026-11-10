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Harga Emas Antam Hari Ini 10 November Naik, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 10 November Naik, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Selasa 10 November 2026. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 10 November 2026 naik lagi.
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Jakarta, 10/11 (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman

Logam Mulia, di Jakarta, Selasa (10/11), pukul 08.54 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp15.000.

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Semula harga emas Antam berada di posisi Rp2.545.000, dan kini menjadi Rp2.560.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.375.000 per gram.


Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Harga emas Antam hari ini Selasa 10 November 2026 mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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