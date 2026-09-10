Harga Emas Antam Hari Ini 10 September Naik, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 10 September 2026 naik.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (10/9), pukul 10.15 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 15 ribu ke angka Rp 2.625.000 dari semula Rp 2.610.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada buyback emas batangan Antam hari ini.

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Adapun buyback tercatat naik ke angka Rp 2.475.000 per gram.

Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.