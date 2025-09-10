Harga Emas Antam Hari Ini 10 September Turun, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Rabu 10 September 2025.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (10/9), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 12 ribu.
Semula, harga emas Antam dibanderol Rp 2.086.000, dan kini menjadi Rp 2.074.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 1.921.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.087.000.
