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Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Naik Lagi, Per Gram Jadi Sebegini

Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Naik Lagi, Per Gram Jadi Sebegini
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Harga emas Antam hari ini Selasa 11 Agustus 2026 turun. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 11 Agustus 2026 naik lagi. Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (11/8), pukul 09.36 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 20 ribu.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.690.000, dan kini naik menjadi Rp 2.710.000.

Harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga turut naik, yakni menjadi  Rp 2.546.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Selasa 11 Agustus 2026 naik lagi. Cek daftar terbaru harga emas Antam.

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