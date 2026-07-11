Harga Emas Antam Hari Ini 11 Juli 2026: Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus mengalami kenaikan.

Hari ini, Sabtu (11/7), pukul 08.43 WIB, harga emas Antam nengalami kenaikan P 5 ribu.

Semula, harga emas Antam Rp 2.650.000 dan kini menjadi Rp 2.655.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik menjadi Rp 2.415.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.377.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.655.000.