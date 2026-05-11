Harga Emas Antam Hari Ini 11 Mei 2026 Turun, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 11 Mei 2026 turun.

Laman Logam Mulia dilihat dari Jakarta, Senin (11/5), pukul 09.01 WIB menunjukkan harga emas Antam mengalami penurunan.

Semula harga emas Antam ialah Rp 2.839.000 per gram, kini menjadi Rp 2.819.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun, yakni ke angka Rp 2.626.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.