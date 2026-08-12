Harga Emas Antam Hari Ini 12 Agustus Anjlok, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu (12/8), anjlok.

Harga emas Antam turun Rp 30 ribu menjadi Rp 2.680.000 dari semula Rp 2.710.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu (12/8), pukul 9.29 WIB.

Harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.516.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: