Harga Emas Antam Hari Ini 12 Agustus Merosot, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (12/8), harga emas Antam kembali mengalami penurunan.
Kali ini, harga emas Antam merosot Rp 21.000 dari semula Rp 1.945.000 menjadi Rp 1.924.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali (buyback) berada di Rp 1.770.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
Harga emas Antam hari ini, Selasa 12 Agustus 2025 merosot. Jadi sebegini per gramnya.
