Harga Emas Antam Hari Ini 12 Februari 2026: Tak Bergerak di Rp 2.947.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 12 Februari 2026: Tak Bergerak di Rp 2.947.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 12 Februari 2026: Tak Bergerak di Rp 2.947.000 Per Gram
Harga emas Antam hari ini Kamis 12 Februari 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (12/2), pukul 08.53 WIB, harga emas Antam tak mengalani perubahan dari yang tertera kemarin (11/2) pagi, yakni Rp 2.947.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini juga tidak bergerak, yakni di Rp 2.741.000 per gram. Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.523.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.947.000.

Harga emas Antam hari ini Kamis 12 Februari 2026, tak bergerak di level Rp 2.947.000 Per Gram.

