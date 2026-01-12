Harga Emas Antam Hari Ini 12 Januari Melonjak, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 12 Januari 2026 melonjak lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (12/1), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 29 ribu.

Awalnya, harga emas Antam ialah Rp 2.602.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.631.000 per gramnya.

Harga jual kembali atau buyback juga mengalami kenaikan.

Hari ini, buyback menyentuh angka Rp 2.484.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.