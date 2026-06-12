menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 12 Juni Naik Rp 20.000

Harga Emas Antam Hari Ini 12 Juni Naik Rp 20.000

Harga Emas Antam Hari Ini 12 Juni Naik Rp 20.000
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Antam hari ini Jumat 12 Juni 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 12 Juni 2026 mengalami kenaikan. Laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (12/6), pukul 09.12 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 20 ribu menjadi Rp 2.709.000 per gram. Semula, harga emas Antam berada di angka Rp 2.689.000 per gram.

Adaun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.450.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.404.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.709.000

Baca Juga:

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.358.000

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 8.012.000

Harga emas Antam hari ini Jumat 12 Juni 2026 mengalami kenaikan. Cek daftar harga emas Antam hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI