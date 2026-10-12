Harga Emas Antam Hari Ini 12 Oktober Naik Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 12 Oktober 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Senin (12/10), pukul 08.50 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp2.000 ke angka Rp2.594.000 dari semula Rp2.592.000 per gram.

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.408.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: