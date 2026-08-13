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Harga Emas Antam Hari Ini 13 Agustus Naik Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 13 Agustus Naik Lagi, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 13 Agustus 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Kamis (13/8), pukul 09.27 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 20 ribu, dari Rp 2.680.000 menjadi Rp 2.700.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga naik menjadi Rp 2.546.000 per gram.

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Namun demikian, ‎harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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‎Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

‎Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Kamis 13 Agustus 2026 naik lagi. Berikut datar harga emas Antam hari ini.

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