Harga Emas Antam Hari Ini 13 April Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 13 April 2026 anjlok.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (13/4), pukul 09.09 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 42.000.

Harga emas Antam semula Rp 2.860.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.818.000 per gramnya.

Adapun harga beli kembali atau buyback emas Antam turut turun menjadi Rp 2.585.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.