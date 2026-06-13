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Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juni 2026, Naik Tipis

Harga Emas Antam Hari Ini 13 Juni 2026, Naik Tipis
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Harga emas hari ini Sabtu 11 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 naik tipis.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Sabtu (13/6), pukul 10.01 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 2.000 ke angka Rp 2.711.000 per gram. Semula, harga emas Antam Rp 2.709.000 per gram. 

Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik menjadi Rp 2.454.000 per gram.

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Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.405.500

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- ?Harga emas 1 gram: Rp2.711.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp5.362.000

Harga emas Antam hari ini Sabtu 13 Juni 2026 naik tipis. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.

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