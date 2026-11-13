Harga Emas Antam Hari Ini 13 November Turun Lagi, Cek Daftarnya

jpnn.com - KARAWANG - Harga emas Antam hari ini Jumat 13 November 2026 kembali mengalami penurunan.

Laman Logam Mulia dipantau di Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11), pukul 09.17 WIB, menunjukkan harga emas Antam Rp9.000.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp2.518.000, dan kini menjadi Rp2.509.000 per gram. Sementara itu, harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.285.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: