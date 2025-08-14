menu
Harga Emas Antam Hari Ini 14 Agustus Naik, Berikut Daftarnya

Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan hari ini Kamis 14 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, naik.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (14/8), harga emas mulai mengalami kenaikan setelah sejak 9 Agustus terus turun.

Kali ini, harga emas Antam naik Rp 16.000 ke angka Rp 1.933.000 dari semula Rp 1.917.000 per gram.

‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.779.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

