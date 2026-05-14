Harga Emas Antam Hari Ini 14 Mei Rp 2,839Juta Per Gram, Buyback Berapa?
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 14 Mei 2026 stabil. Laman Logam Mulia, Kamis (14/5), pukul 09.10 WIB, tak bergerak atau stabil di angka Rp 2.839.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) turut tak berubah, yakni di angka Rp 2.656.000 per gram. Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.469.500
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.839.000
