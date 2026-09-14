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Harga Emas Antam Hari Ini 14 September, Turun Tipis

Harga Emas Antam Hari Ini 14 September, Turun Tipis
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Harga emas Antam hari ini Senin 14 September 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 14 September 2026 turun tipis.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (14/9), pukul 09.08 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 2 ribu menjadi Rp 2.602.000 dari semula 2.604.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) juga turun menjadi Rp2.452.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback di atas Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat buyback.

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.351.000.

Update harga emas Antam hari ini Senin 14 September 2026. Buyback juga turut mengalami penurunan.

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