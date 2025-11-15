menu
Harga Emas Antam Hari Ini 15 November, Anjlok!

Harga Emas Antam Hari Ini 15 November, Anjlok!

Harga Emas Antam Hari Ini 15 November, Anjlok!
Harga emas Antam hari ini Sabtu 15 November 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 15 November 2025 anjlok cukup tajam. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (15/11), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 50.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.398.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.348.000 per gramnya.

Harga jual kembali (buyback) pun turut anjlok. Hari ini, buyback berada di posisi Rp 2.209.000 per gram. 

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram)

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.224.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp 2.348.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp 4.636.000. 

Harga emas Antam hari ini anjlok cukup tajam. Berikut daftar harga emas Antam Sabtu 15 November 2025.

