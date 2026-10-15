Harga Emas Antam Hari Ini 15 Oktober Turun Tajam, Cek Daftar Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini 15 Oktober 2026 turun tajam.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Kamis (15/10), pukul 09.30 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami penurunan Rp13.000.
Semula harga emas Antam ialah Rp2.574.000, dan kini menjadi Rp2.561.000 per gramnya.
Harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam juga turut mengalami penurunan menjadi Rp2.370.000 per gram.
Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Harga emas Antam hari ini 15 Oktober 2026 turun tajam. Cek daftar terbaru harga emas Antam hari ini.
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