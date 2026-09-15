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Harga Emas Antam Hari Ini 15 September Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Hari Ini 15 September Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya
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Update harga emas Antam hari ini Selasa 15 September 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Selasa 15 September 2026.

Harga emas Antam hari ini turun Rp 10 ribu ke angka Rp 2.592.000 dari semula 2.602.000 per gram, sebagaimana dilihat di laman Logam Mulia, Jakarta, pukul 08.59 WIB.

Adapun harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam juga turun menjadi Rp 2.437.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini turun Rp 10 ribu ke angka Rp 2.592.000 dari semula 2.602.000 per gram. Cek daftar lengkapnya.

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