Harga Emas Antam Hari Ini 15 September Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Senin 15 September 2025. Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin (15/9), harga emas Antam mengalami sedikit penurunan Rp 2.000.

Semula harga emas Antam Rp2.095.000, dan kini menjadi Rp 2.093.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.942.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.096.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.093.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 4.126.000.