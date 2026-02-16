menu
Harga Emas Antam Hari Ini 16 Februari Turun
Karyawan Bank Muamalat saat menunjukkan dummy logam mulia, Jakarta, Rabu (14/1). Hingga Desember 2025, pembiayaan Solusi Emas Hijrah Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat secara year on year (yoy) dengan pertumbuhan mencapai Rp1,1 triliun. Adapun jumlah rekening (number of account) juga meningkat tajam 1.218% (yoy) menjadi 24.335. Pembiayaan emas tetap menjadi fokus bisnis Bank Muamalat di 2026 seiring harga emas yang diproyeksi stabil menguat pada tahun ini. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 16 Februari 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (16/2), pukul 09.00 WIB, harga emas turun Rp 14.000 dari semula Rp 2.954.000 menjadi Rp 2.940.000 per gram.

Begitu pula untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam, turun menjadi Rp 2.728.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Harga emas Antam turun hari ini Senin 16 Februari 2026 turun. Cek daftar harga emas hari ini.

