menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas Antam hari ini Kamis 16 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 16 Juli 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis (16/7), pukul 09.21 WIB, harga emas Antam mengalami sedikit penurunan, yakni Rp2.000, dari semula Rp 2.635.000 menjadi Rp 2.633.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.380.000 per gram.

Baca Juga:

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.366.500.

Baca Juga:

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.633.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.206.000.

Harga emas Antam hari ini Kamis 16 Juli 2026 turun tipis. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI