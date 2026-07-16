Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juli Turun Tipis, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 16 Juli 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis (16/7), pukul 09.21 WIB, harga emas Antam mengalami sedikit penurunan, yakni Rp2.000, dari semula Rp 2.635.000 menjadi Rp 2.633.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.380.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.366.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.633.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.206.000.