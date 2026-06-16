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Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juni Stabil, Cek Perinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juni Stabil, Cek Perinciannya
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Update harga emas Antam hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 16 Juni 2026 stabil.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Selasa (16/6), pukul 09.13 WIB, menunjukkan bahwa harga emas Antam tidak mengalami perubahan atau tetap di angka  Rp 2.729.000 per gram. Adapun harga beli kembali (buyback) turut stabil, yakni di angka Rp 2.500.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

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‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.414.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.729.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.398.000

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‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 8.072.000

‎- ?Harga emas 5 gram: Rp 13.420.000

Harga emas Antam hari ini Selasa 16 Juni 2026 stabil. Cek perincian harga emas Antam hari ini.

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